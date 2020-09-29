مصر.. فيديو لطفل في القصر العيني يسبب أزمة كبيرة وفتح تحقيق في الواقعة

تسبب فيديو حول شجار بين عائلة طفل والطاقم الطبى بالقصر العيني في مصر بأزمة كبيرة، حيث كشف أحمد طه مدير عام المستشفيات حقيقة ما حدث.

وقال الطبيب المصري إن "الطفل الذي ظهر في الفيديو وصل إلي طوارئ قصر العيني منذ أيام مصابا بحروق فى أماكن متفرقة بالجزء الأسفل من جسده، وتلقى الطفل الإسعافات اللازمة وتم التعامل مع الحروق بالعلاج التحفظي لعدة أيام حتى استقرت حالته تماما وقاربت الحروق على الالتئام التام".

وقرر الطبيب المعالج "خروج الطفل من المستشفى لاستكمال العلاج تجنبا لحدوث أي تلوث ميكروبي للجروح بسبب طول بقائه بالمستشفى، ولكن أهل الطفل المريض رفضوا الخروج من المستشفى، واصطحبته والدته إلى دورة المياه وجردته من ملابسه وسكبت عليه الماء معتقدة أنها بذلك تنظف القشور المغطية لمكان الحروق، الأمر الذي أثار الأطباء وهيئة التمريض بسبب سوء تصرف الأم، الذي من شأنه إلحاق الضرر بالطفل".

وأضاف الدكتور أحمد طه أن "الجميع قد فوجئ بتهجم الأهل على الطاقم الطبي، مما دعاهم لاستدعاء أفراد الأمن للسيطرة على الموقف.. ثم قام الطبيب المعالج بإجراء الغيار المناسب للطفل، وخرج بعدها الطفل من المستشفى بعد أن قام الطبيب بشرح كيفية التعامل مع آثار الحروق لأسرته لحين تمام الالتئام".

ومن ناحية أخرى، صرح محمود علم الدين المتحدث الرسمي لجامعة القاهرة بأن محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة قد وجه فور إطلاعه على وقائع ما حدث ومشاهدته للفيديو وجه إدارة مستشفى قصر العيني بإجراء تحقيق شامل في الوقائع التي تضمنها الفيديو واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الملائمة، مؤكدا على حرص جامعة القاهرة على توفير الرعاية الطبية للمترددين على مستشفياتها.

المصدر: اليوم السابع