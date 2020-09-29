كورونا.. الجيش الأردني يحول موقع "عزل البحر الميت" إلى مستشفى ميداني

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الثلاثاء، أنها حولت الموقع المخصص للعزل الصحي في البحر الميت إلى مستشفى ميداني لمصابي فيروس كورونا بقدرة استيعابية تبلغ ألفي سرير.

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وأفاد مدير التوجيه المعنوي العميد طلال الغبين، بأنه تمت زيادة القدرات الصحية في الخدمات الطبية ووزارة الصحة لاستعياب الأعداد المتزايدة من إصابات كورونا.

وأكد أن الجيش قام بدور كبير بوضع خطط ساهمت باحتواء الأزمة والتقليل من تداعياتها، مشيرا إلى أن المنطقة تحوي 2000 غرفة مجهزة بكافة الاحتياجات الضرورية، مؤمنة بالحماية من الأجهزة الأمنية، وتقوم القوات المسلحة بمعالجة أي مشاكل إدارية أو فنية، فضلا عن وجود عيادة طبية عاملة في المنطقة".



وأشار المسؤول العسكري الأردني إلى أن عدد المحجورين في المنطقة منذ بدء الجائحة بلغ نحو 9145.

وتزايد عدد إصابات كورونا في الأردن في الآونة الأخيرة بوتيرة متسارعة، حيث وصل عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 9,226 في حين بلغ عدد حالات الوفاة 51.

المصدر: عمون