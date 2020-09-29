 
مباشر

"الجيش الوطني الليبي" يرصد مغادرة أكثر من 3000 مرتزق ويلمح إلى وجهة محتملة لهم

أخبار العالم العربي

Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/otun

أعلن اللواء خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي في "الجيش الوطني الليبي" أن من وصفهم بالمرتزقة بدأوا في مغادرة المنطقة الغربية من ليبيا، وأن الجيش رصد مغادرة أكثر من 3000 من هؤلاء.

إقرأ المزيد
"الجيش الوطني الليبي" يعلن دخول مقاتلات جديدة حيز الخدمة

وأكد المحجوب أن الحافلات تتجه إلى المطار، لافتا إلى وجود احتمالين خلف هذه الخطوة، وهي إما نتيجة تغير في الموقف التركي مؤخرا عقب جملة من المعطيات أو أنها ناجمة عن "حاجة تركيا لهؤلاء كمقاتلين في منطقة أشعلت فيها وقود الحرب".

المصدر: صدى البلد

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا