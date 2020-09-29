"الجيش الوطني الليبي" يرصد مغادرة أكثر من 3000 مرتزق ويلمح إلى وجهة محتملة لهم

أعلن اللواء خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي في "الجيش الوطني الليبي" أن من وصفهم بالمرتزقة بدأوا في مغادرة المنطقة الغربية من ليبيا، وأن الجيش رصد مغادرة أكثر من 3000 من هؤلاء.

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وأكد المحجوب أن الحافلات تتجه إلى المطار، لافتا إلى وجود احتمالين خلف هذه الخطوة، وهي إما نتيجة تغير في الموقف التركي مؤخرا عقب جملة من المعطيات أو أنها ناجمة عن "حاجة تركيا لهؤلاء كمقاتلين في منطقة أشعلت فيها وقود الحرب".

المصدر: صدى البلد