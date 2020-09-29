العراق.. تحالف "الفتح" يرفض اتهام "فصائل المقاومة" بإطلاق الصواريخ

استنكر تحالف "الفتح" في العراق، اليوم الثلاثاء، حادثة استهداف منزل بصاروخي كاتيوشا في العاصمة بغداد مساء أمس الاثنين، فيما رفض اتهام "فصائل المقاومة" بعمليات إطلاق الصواريخ.

وقال التحالف في بيان صحفي، إن "الخرق الأمني الذي راحت ضحيته عائلة مكونة من سبعة أشخاص يعد جريمة بشعة وعدوانا على أبناء شعبنا الصابر".

وأضاف: "إننا في هذه اللحظة العصيبة التي يمر بها الوضع الأمني ندين هذه الأعمال من أي مصدر أتت، لأنها تستهدف أرواح الأبرياء وتنتهك حرمة المناخ الوطني وتستهدف السلم والامن المجتمعي".

وأشار التحالف الذي يتزعمه هادي العامري إلى أن "الإرهاب وخلاياه ومجموعاته الغاشمة تهديد مباشر للسلم والامن والاستقرار الوطني ويحاول عبر هذه العمليات والخروقات خلط الأوراق وبث الفتنة الشوهاء واتهام الفصائل الوطنية المجاهدة".

وطالب التحالف الحكومة والأجهزة الأمنية "بالعمل الجاد والحازم من أجل كشف من يقف خلف هذه الجريمة البشعة وأن لا تسمح لقوى الإرهاب والجريمة أن تعبث بأمن العراق وشعبه وحماية العراقيين من استهداف الإرهاب وقوى الفتنة".

المصدر: RT