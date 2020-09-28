مركز حميميم: المسلحون يدبرون استفزازات باستخدام الكيميائي في إدلب وحلب

أعلنت المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن المسلحين يدبرون أعمالا استفزازية باستخدام مواد سامة في محافظتي إدلب وحلب السوريتين.

وجاء في بيان لرئيس المركز اللواء البحري ألكسندر غرينكيفيتش يوم الاثنين، أن "المركز الروسي للمصالحة تلقى معلومات حول أن عناصر الزمر المسلحة يستعدون لاستفزازات باستخدام مواد سامة في الجزء الجنوبي من منطقة وقف التصعيد في إدلب".

وأشار إلى أن المسلحين يخططون لتنظيم تمثيلية قصف بلدتي بيطرون بريف حلب وداما بريف إدلب بقذائف تحتوي على مواد سامة، لاتهام القوات الحكومية السورية باستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين.

وأضاف أن "المركز الروسي للمصالحة يدعو قادة المجاميع المسلحة للتخلي عن الاستفزازات المسلحة وسلوك طريق التسوية السلمية للوضع في المناطق تحت سيطرتهم".

المصدر: نوفوستي