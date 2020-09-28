السيسي يطالب الحكومة بتوسيع التجمعات التنموية في سيناء

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتوسع في التجمعات التنموية الجاري إنشاؤها في سيناء، مع الوقوف على التجارب المجتمعية الناجحة التي شاركت فيها المنظمات الأهلية.

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وطالب السيسي الحكومة بضمان تكوين مجتمعات مكتملة الأركان والخدمات، إلى جانب جهود دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل بتلك التجمعات.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط نشاط الوزارة في إطار الاستراتيجية العامة للدولة تجاه تنمية سيناء بمراحلها المختلفة، والموقف التنفيذي تجاه الشق التمويلي لتنفيذ المشروعات التنموية في سيناء، لدعم المجتمع السيناوي اجتماعيا واقتصاديا، وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة.

المصدر: الأهرام