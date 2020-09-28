الجزائر.. "طاسيلي" تنفي سقوط إحدى طائراتها شرقي البلاد

نفت شركة "طاسيلي" للطيران تعليقا على معلومات تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سقوط إحدى طائراتها في شرق الجزائر أو أي مكان آخر أو تعرض أي منها للضرر.

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وأكدت الشركة أن ما تم تداوله من معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما "فيسبوك" في هذا الخصوص، لا يعدو كونه مجرد شائعات.

وأشارت الشركة إلى أن كل الطائرات التابعة لها عادت للمطارات والوجهات التي كانت محددة ضمن مخطط الرحلات.

المصدر النهار الجزائرية