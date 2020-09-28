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مئات المهاجرين ينصبون خيامهم في صربيا تمهيدا للتسلل إلى المجر

أخبار العالم العربي

مئات المهاجرين ينصبون خيامهم في صربيا تمهيدا للتسلل إلى المجر
Reuters
صورة أرشيفية تعبيرية
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نصب مئات المهاجرين المخالفين الوافدين من الشرق الأوسط وإفريقيا خيامهم خارج بلدة سوبوتيكا شمال صربيا، تمهيدا لدخول المجر ومنها إلى غرب أوروبا.

وأفاد مركز حماية طالبي اللجوء بوجود نحو ألف مهاجر بالمنطقة يتأهبون لعبور الحدود وأن ألفا آخرين اتجهوا إلى بلغراد ويقيمون في العراء.

وقال رادوس ديوروفيتش المدير التنفيذي للمركز: "يفد إلينا 150 مهاجرا كل يوم من الجنوب".

وأطلق الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي خطة لتعديل قواعد الهجرة تشمل إلزام كل بلد أوروبي باستضافة عدد من المهاجرين.

المصدر: وكالات

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