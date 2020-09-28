شكري يؤكد موقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على موقف بلاده الراسخ من القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

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وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، في بيان اليوم الاثنين، إن "الوزير شكري خلال لقائه أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، وعضو اللجنة المركزية للحركة، روحي فتوح في القاهرة أعاد التأكيد على موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمقررات الشرعية الدولية، مؤكدا دعم مصر لكافة الجهود التي تستهدف تحقيق الاستقرار والسلام والأمن"​​​.

وأوضح حافظ أن المسؤولين الفلسطينيين نقلا تقدير الجانب الفلسطيني للدعم المصري المستمر للحقوق الفلسطينية، وأحاطا وزير الخارجية بآخر التطورات ذات الصلة بالشأن الفلسطيني والرؤية إزاء التحركات المستقبلية، فضلا عن المساعي الجارية لاستعادة اللحمة وإعادة توحيد الصف الفلسطيني.

وأكدا على محورية الدور المصري في "رأب الصدع الفلسطيني" وتحقيق المصالحة المرجوة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري على استمرار مساعي بلاده الرامية إلى تقديم أشكال الدعم كافة للقيادة والشعب الفلسطيني خلال تلك الظروف.

المصدر: سبوتنيك