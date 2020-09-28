الأمم المتحدة تعلن عن اجتماع عسكري حول ليبيا في مصر
Reuters
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أعلنت الأمم المتحدة أن وفودا أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها اجتمعت في مدينة الغردقة في مصر لبحث تسهيل عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقالت إن هذه "الاجتماعات تأتي في إطار المحادثات المستمرة للجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، حيث أعربت عن امتنانها الصادق للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه المحادثات المهمة، وعلى استضافتها السخية للوفود".
وتتطلع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أن تؤدي هذه اللقاءات المباشرة إلى نتائج إيجابية، على أن تعرض هذه النتائج على اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.
المصدر: RT