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مستشار ملك البحرين يدعو إلى وضع حد "للكذب والهذيان" القطري بشأن "الغزو"

أخبار العالم العربي

مستشار ملك البحرين يدعو إلى وضع حد
Reuters
وزير الخارجية البحريني السابق الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
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دعا مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية خالد بن أحمد آل خليفة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى السعي لوضع حد لما وصفه بـ"الكذب والهذيان"، تعليقا على تصريحات قطر عن "الغزو".

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وقال الشيخ خالد بن أحمد، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "ألا يتوجب على الأمين العام لمجلس التعاون نايف الحجرف أن يسعى لوضع حد لهذا الكذب والهذيان المتكرر"، وأرفق تغريدته بخبر عن تصريحات وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع الشيخ خالد العطية عن خطة غزو قطر.

وكان العطية قد صرح بأنه كانت هناك "خطة لغزو قطر من قبل دول الحصار"، في إشارة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مضيفا أن "التخطيط بني على مرحلتين: الحصار والضغط على الشعب على اعتبار أنه قد يكون هناك تأثير مباشر على الشارع القطري، ومن ثم الغزو العسكري".

تجدر الإشارة إلى أن الشيخ خالد بن أحمد كان يتولى منصب وزير خارجية البحرين عندما أعلنت الدول الأربع مقاطعة قطر في يونيو عام 2017، حتى إعفائه من منصبه في مطلع عام 2020، ليخلفه في منصب وزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي.

المصدر: CNN+RT

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