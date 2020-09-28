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توجه عراقي بتفعيل خط سكة حديد بغداد - موصل - اسطنبول

أخبار العالم العربي

توجه عراقي بتفعيل خط سكة حديد بغداد - موصل - اسطنبول
محطة السكك العالمية في بغداد
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وجه وزير النقل العراقي ناصر الشبلي، اليوم الاثنين، بتفعيل خط سكة حديد بغداد - موصل - اسطنبول.

وقال الشبلي في بيان صحفي مقتضب: "تم تشكيل لجنة لدراسة خط سكة حديد فيش خابور (منطقة تقع على الحدود مع سوريا وتركيا)".

وأضاف، أن "العراق يعتزم شراء باخرتين و100 شاحنة لتطوير مجال النقل".

وقبل أيام أعلن محافظ نينوى في العراق، نجم الجبوري، عن قرب بدء مد خط سكك حديد حديث بين مدينة الموصل (مركز محافظة نينوى) وتركيا.

 

المصدر: RT

 

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