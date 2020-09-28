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بعد مقال مستشار خامنئي.. ظريف: السيستاني ذخر للعالم الإسلامي

أخبار العالم العربي

بعد مقال مستشار خامنئي.. ظريف: السيستاني ذخر للعالم الإسلامي
السيستاني يستقبل روحاني وظريف - أرشيف
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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، إن "المرجع الديني الأعلى علي السيستاني ذخر للعالم الإسلامي".

وكتب ظريف تغريدة باللغة العربية على حسابه في "تويتر": "يعتبر المرجع الكبير سماحة آية الله السيستاني، الحصن الحصين للعراق وصمام الأمن للمنطقة وذخرا للعالم الإسلامي أجمع".

وأضاف، أن "إيران تقدر دور سماحته في استتباب الأمن في العراق واستقراره والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه والتخلص من قوى الاحتلال وبناء العراق الجديد وفق متطلبات شعبه الشقيق".

وشهد العراق خلال اليومين الماضيين جدلا كبيرا بعد مقال كتبه شريعتمداري مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي والذي قيل إنه "انتقد فيه السيستاني" بحسب وسائل إعلام عراقية.

 

المصدر: RT

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