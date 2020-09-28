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مصر.. تفاصيل وفاة حارس السادات الذي تنبأ باغتياله (صور)

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مصر.. تفاصيل وفاة حارس السادات الذي تنبأ باغتياله (صور)
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مشهد اغتيال السادات وحارسه الشخصي يحمله على يده
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أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة اللواء أحمد الفولي، حارس الرئيس الراحل أنور السادات أمس الأحد عقب فترة صراع مع المرض، حيث شيعت جنازته اليوم.

مصر.. تفاصيل وفاة حارس السادات الذي تنبأ باغتياله (صور)اللواء أحمد الفولي
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وقالت صحيفة "الوطن" المصرية، إن الفولي أحد رجال الحرس الشخصي للرئيس الأسبق محمد أنور السادات، والذي حرس على حمايته، حتى مشهد اغتياله.

وفي أحد اللقاءات التلفزيونية للواء الراحل، تحدث عن "إحساس داخلي كان لديه بأن ثمة شيء سيحدث يوم اغتيال الرئيس الراحل حيث تنبأ حدسه بكارثة، ولكنه كان يكذب شعوره ويدفعه ليركز في عمله، قبل أن يكتشف صدق ما شعر به عقب اغتيال الرئيس السادات خلال احتفالات أكتوبر".

تقلد اللواء الراحل عدة مناصب رياضية، حيث كان نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، ونائب رئيس اللجنة الأوليمبية، كما كان رئيس البعثة المصرية في لندن التي حصلت فيها مصر على 3 ميداليات، وظل 20 عاما يعمل على المستوى المحلي والإفريقي والدولي.

وعانى الفولي قبل شهرين من وفاته، بسبب إصابته بأمراض في القلب، والتي تفاقمت لمشاكل أخرى في الكلى والكبد.

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