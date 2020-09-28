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الأمن المصري يعلن مقتل إرهابيين شديدي الخطورة

أخبار العالم العربي

الأمن المصري يعلن مقتل إرهابيين شديدي الخطورة
Reuters
الأمن المصري
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل عنصرين إرهابيين شديدي الخطورة في منطقة القلج بالقليوبية، في اشتباك مع الشرطة أثناء مداهمة منزلهما.

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وأكدت وزارة الداخلية، المصرية في بيان لها أنه في إطار جهود الوزارة لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باختباء اثنين من تلك العناصر شديدة الخطورة بإحدى الشقق السكنية بمنطقة القلج بالقليوبية، واتخاذها وكرا للإعداد والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية خلال الفترة المقبلة.

وأسفرت المداهمة عن مقتلهما والعثور على قطع من الأسلحة بحوزتهما.

المصدر: RT

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