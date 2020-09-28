الكاظمي يبعث رسالة إلى روحاني حول أوضاع المنطقة

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بعث رسالة شفوية إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني حول الأوضاع في المنطقة.

وذكر بيان للخارجية، أن "الوزير فؤاد حسين حمل رسالة شفوية من الكاظمي إلى روحاني تمحورت حول تطورات الأوضاع بالمنطقة، ومراجعة أهم الاحتمالات المتوقعة، وما تنطوي عليه من انعكاسات".

وأضاف، أن "حسين وروحاني بحثا العلاقات الثنائية على الصعد كافة، والإشادة بمواقف طهران إزاء العراق".

وأشار بيان الخارجية العراقية إلى أن "الوزير أعرب عن تقدير بغداد الكامل لتلك المواقف التضامنية".

المصدر: RT