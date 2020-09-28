عقب أنباء عن إغلاق السفارة.. واشنطن تؤكد استمرار دعمها للعراق

استقبل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، الذي أكد استمرار دعم بلاده للعراق.

ويأتي هذا اللقاء في بغداد بعد ساعات على انتشار معلومات تفيد بمغادرة السفير الأمريكي ماثيو تولر العاصمة العراقية باتجاه محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق.

وبحث اللقاء تعزيز التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات، والسبل الكفيلة بتطوير العلاقة المتنامية بين بغداد وواشنطن.

وأكد السفير الأمريكي وفقا للبيان، "استمرار دعم بلاده للحكومة العراقية في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، والمساعدة في تخطي التحديات الراهنة".

من جانبه قال الأعرجي لتولر، إن "المرحلة الحالية يجب أن تشهد مزيدا من الاستقرار والهدوء لتنعم المنطقة والعالم بالأمن والاستقرار".

المصدر: RT