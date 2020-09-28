القضاء المصري يتخذ قرارا ضد نجل محمد مرسي

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر "بإلغاء قرار نقابة المحامين المدعى عليها بالامتناع عن إسقاط قيد أسامة مرسي العياط".

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وتم إسقاط قيد المدعى عليهم: "صبحي صالح، وعصام عبد الرحمن سلطان، وأسامة مرسي العياط، وحاتم عبد السميع الجندي، ومحمد محمود حامد (وشهرته محمد العمدة)، وعبد المنعم عبد المقصود متولي" من جداول النقابة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وألزمت النقابة المدعى عليهم بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وكان سمير صبري المحامي أقام دعواه مختصما فيها نقيب المحامين بصفته، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بشطب كل من المدعى عليهم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية