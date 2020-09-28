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الحريري: العملية الاحترافية لشعبة المعلومات أنقذت لبنان من مخطط جهنمي

أخبار العالم العربي

الحريري: العملية الاحترافية لشعبة المعلومات أنقذت لبنان من مخطط جهنمي
Reuters PIROSCHKA VAN DE WOUW
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أشاد رئيس وزراء لبنان الأسبق ​سعد الحريري​ بـ"العملية الاحترافية الناجحة" لشعبة المعلومات في ​قوى الأمن​ في مواجهة "داعش" في ​وادي خالد، معتبرا أنها​ "أنقذت ​لبنان​ من مخطط جهنمي".

وأضاف الحريري في تغريدة نشرها صباح اليوم الاثنين: "كل التحية لأبطال الشعبة، وكل الاحترام لتضحيات ​الجيش اللبناني​ والرحمة لشهدائه الأبرار. والشكر الكبير لعكار وأبنائها الحاضنين للدولة ومؤسساتها والرافضين للتطرف و​الإرهاب​".

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المصدر: RT

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