وزير الأوقاف المصري: "الإخوان" خونة وعملاء

شن وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، هجوما حادا على "الإخوان المسلمين"، ووصفهم "بالخونة والمجرمين، والعملاء الذين لا يعرفون سوى الهدم".

وقال وزير الأوقاف، إن "هذه الجماعات الإرهابية لا تعيش إلا على أنقاض الدول، فقد أعماهم الهوى وأضلتهم العمالة والخيانة، وأصبحوا مسخا فاقدا لكل معاني الوطنية والإنسانية منحرفا عن كل معاني الأديان، بل إنهم صاروا عبئا ثقيلا على الدين وعارا على أهليهم وأوطانهم".

وحذر وزير الأوقاف من "الانسياق في ركاب هذه الجماعة الإرهابية أو التستر على أي من عناصرها خيانة للدين والوطن"، داعيا إلى إبلاغ أجهزة الدولة "عن كل خائن أو عميل أو مخرب، والضرب بيد من حديد على أيدى كل دعاة الفوضى والهدم".

المصدر: اليوم السابع