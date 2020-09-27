تغريدة ترامب "المهاجمة لقطر".. بماذا أجابت الدوحة؟

قال نائب رئيس مجلس الوزراء القطري خالد بن محمد العطية، إن بلاده أطلقت حراكا دبلوماسيا أدى إلى تفهم الرئيس الأمريكي الصورة جيدا بعد تغريدته عن قطر مع بداية الأزمة.

وأكد العطية أن ترامب تفهم "حقيقة الشراكة والعلاقات مع قطر ولذلك تراجع تماما عن موقفه".

وكان الرئيس ترامب قال عام 2017 في تغريدة فهمها كثيرون على أنها "هجوم" على قطر، إنه تم تحذيره خلال زيارته للشرق الأوسط من "تمويل الفكر المتطرف" وأن "زعماء بالمنطقة أشاروا إلى قطر".

وأضاف: "خلال زيارتي الأخيرة للشرق الأوسط قلت إنه لا يمكن أن يستمر تمويل الفكر المتطرف، وأشار الزعماء إلى قطر".

During my recent trip to the Middle East I stated that there can no longer be funding of Radical Ideology. Leaders pointed to Qatar - look! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2017

وقال العطية إن معادلة العلاقة القطرية مع أمريكا ليست مبنية على علاقة مع طرف واحد، والولايات المتحدة دولة مؤسسات وقد بنينا علاقات تاريخية مع كافة المؤسسات الأمريكية، أمريكا الخارجية، وأمريكا الكونغرس، وأمريكا الدفاع، والطاقة، والتعليم.

وتتهم دول المقاطعة منذ عام 2017 قطر "بدعم الإرهاب في المنطقة"، وهو ما تنفيه الدوحة.

المصدر: وكالات