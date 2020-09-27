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مستوطن إسرائيلي يعتدي بالضرب على فلاح فلسطيني جنوب نابلس

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مستوطن إسرائيلي يعتدي بالضرب على فلاح فلسطيني جنوب نابلس
مستوطنات إسرائلية في نابلس بالضفة الغربية - أرشيف
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ذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن مواطنا فلسطينيا أصيب بجروح ورضوض إثر اعتداء مستوطن عليه بالضرب قرب قرية عصيرة القبلية جنوبي نابلس.

وقالت مؤسسة مختصة بحقوق الإنسان، إن "المواطن زياد عمران (46 عاما) أصيب بجروح ورضوض بعد مهاجمته من قبل أحد المستوطنين المتطرفين من مستوطنة ايتسهار المحاذية للقرية خلال عمله في أرضه مساء اليوم".

وأضافت، أن "المستوطن اعتدى عليه بالضرب المبرح بعقب السلاح الذي يحمله وطلب منه مغادرة المكان تحت تهديد السلاح".

ونقل عمران إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما وصفت إصابته بما بين المتوسطة والطفيفة.

المصدر: "معا"

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