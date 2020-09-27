عشرات المحامين يضربون بالجزائر العاصمة مطالبين بـ"استقلالية القضاء"

نفّذ عشرات المحامين اليوم الأحد اعتصاما أمام محكمة الجزائر، وأعلنوا الإضراب لمدة أسبوع مطالبين بـ"قضاء مستقل" و"احترام الحق في الدفاع".

وأنشد المتظاهرون النشيد الوطني، ورفعوا العلم الجزائري مرددين بعض شعارات الحراك الشعبي، منها "دولة مدنية لا عسكرية"، و"الشعب يريد قضاء مستقلا".

وقال المحامي مصطفى بوشاشي إن منظمة محامي بليدة القريبة من العاصمة الجزائرية، قرّرت بدورها الإضراب، وأن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين سيعقد اجتماعا الاثنين.

وتابع: "منذ عام ونيّف، أصبح القضاء أداة بيد النظام. ما يحصل خطير للغاية".

وقرّر المحامون الإضراب، احتجاجا على تعرض نقيب منظمة محامي الجزائر العاصمة وفق محتجين، لـ"إهانة" من قبل قاض في محكمة الجزائر.

المصدر: أ ف ب