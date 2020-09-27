مصر.. مطالبة بنقل ممتلكات وأموال ورثة مرسي وقيادات الإخوان لخزينة الدولة

رفعت لجنة التحفظ وحصر وإدارة والتصرف بأموال الإرهابيين بمصر، دعوى قضائية، تطالب بنقل ممتلكات وأموال ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي و89 شخصا آخرين إلى الدولة.

وذكرت بعض وسائل الإعلام المصرية، أن من أبرز المشمولة أصولهم بالدعوى، مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر.

وباشرت الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة النظر في الدعوى، وقررت اليوم تأجيلها لجلسة 18 أكتوبر المقبل للاطلاع.

وطالبت الدعوى وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومحافظ البنك المركزي بصفاتهم، بنقل ممتلكات وأموال المتهمين إلى الدولة.

وشملت قائمة المتحفظ عليهم ورثة الرئيس الراحل مرسي، وهم زوجته نجلاء على محمود وأولاده الأربعة أحمد وشيماء وأسامة وعمر، فضلا عن 88 آخرين.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر:RT