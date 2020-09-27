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مراسلتنا: ماكرون وولي العهد السعودي يتفقان على ضرورة حل الأزمة اللبنانية عبر الحريري

أخبار العالم العربي

مراسلتنا: ماكرون وولي العهد السعودي يتفقان على ضرورة حل الأزمة اللبنانية عبر الحريري
Reuters
رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق زعيم تيار المستقبل سعد الحريري والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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نقلت مراسلة RT عن مصادر مطلعة، أن اتصالا هاتفيا جرى بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلص لإجماع الجانبين على ضرورة حل الأزمة اللبنانية.

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الحريري يؤكد أنه غير مرشح لتشكيل الحكومة اللبنانية
الحريري يؤكد أنه غير مرشح لتشكيل الحكومة اللبنانية

وحسب هذه المصادر فقد تمت إعادة طرح اسم رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري كنقطة توافق، كما أن ماكرون أضاف تعديلات على فريقه المكلف بالملف البناني.

وكان الحريري أكد في وقت سابق اليوم أنه غير مرشح لمنصب رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلن الإليزيه أمس السبت، أن المبادرة الفرنسية بشأن لبنان مستمرة وغير مرتبطة بشخص محدد، وذلك في أعقاب اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة الجديدة.

المصدر: RT

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