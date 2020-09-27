مصر.. النيابة تخلي سبيل 68 قاصرا شاركوا في أعمال شغب

أخلت النيابة العامة المصرية اليوم سبيل 68 طفلا شاركوا في أعمال شغب شهدتها عدة محافظات على إثر دعوات أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت النيابة في بيان رسمي، إنه تم إخلاء سبيل الأطفال "بعد أخذ التعهد على ولاة أمورهم بالمحافظة عليهم وحسن رعايتهم، وعدم السماح لهم بارتكاب مثل تلك الأفعال مستقبلا، وعدم تعريضهم إلى الخطر مجددا".

وأضاف البيان، أن "النيابة العامة تعكف على استكمال التحقيقات مع باقي المتهمين بالقضية المشار إليها".

وكان المقاول الهارب خارج البلاد محمد علي، الذي يواجه اتهامات بالاحتيال وتبييض الأموال، قد دعا إلى مظاهرات يوم الجمعة الماضية 25 سبتمبر، تحت شعار "جمعة الغضب"، بدعم وتأييد من جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

المصدر: المصري اليوم