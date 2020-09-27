مقتل امرأة على يد زوجها بحجر الرحى في الناصرة

قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في مدينة الناصرة، لائحة اتهام ضد مواطن (62 عاما) من سكان قرية عرب الهيب، على خلفية قتله زوجته.

وورد في لائحة الاتهام، أن "المتهم والضحية تزوجا منذ نحو 4 سنوات ولم يكن لديهما أطفال، إذ نشبت خلافات بينهما وأولاد المتهم من زوجة سابقة، على إثرها قدمت الضحية والمتهم عددا من الشكاوى للشرطة ضد الأبناء، ما أدى إلى إبعاد المتهم عن مكان إقامته".

وفي يوليو الماضي انتقل المتهم للعيش في منزل شقيقته بطوبا الزنغرية، واعتادت الضحية على البقاء معه بين الحين والآخر، وفي أحد الأيام اندلع نقاش حاد بينهما، اتهم خلاله الزوج الضحية بأنها مصدر خلافاته مع أولاده، وطالبها بالتراجع عن شكواها ضد ابنه وسط تهديدها بضربها بالفأس.

وبعد سلوك المتهم قامت الضحية بتركه وانتقلت للعيش مع شقيقتها في قرية الكعبية، وبعد مغادرتها قام المتهم بنقل رسائل إلى أفراد عائلتها واعتذر لها وحاول استرضاءها من أجل إعادتها للعيش معه، وعشية عيد الأضحى وافقت الضحية على العودة والعيش مع المتهم في طوبا.

ووفقا للائحة الاتهام، ففي 20 أغسطس تواجد المتهم والضحية في المنزل بطوبا، وحينما خلدت الضحية للنوم في ساعات المساء، أقدم المتهم على إلقاء حجر رحى بوزن 16 كغم على رأسها ما أسفر عن مقتلها.

المصدر: عرب 48