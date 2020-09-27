 
مباشر
عاجل
الجزائر تسجل أدنى حصيلة وفيات وإصابات يومية بكورونا منذ أشهر

مصر: نتابع باهتمام تطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان

أخبار العالم العربي

مصر: نتابع باهتمام تطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان
Reuters
مبنى الخارجية المصرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/otet

أعلنت الخارجية المصرية، أنها تتابع ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع المتسارعة بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم قره باغ.

وناشدت الخارجية المصرية الطرفين في بيان اليوم، "بضبط النفس ووقف التصعيد في الإقليم الحدودي".

وأكدت الخارجية المصرية "على موقف مصر الثابت والقائم على ‏حث كافة الأطراف على الحوار من أجل الوصول إلى تسوية بالطرق السلمية وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وذلك في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي".

وشهد إقليم قره باغ صباح اليوم الأحد تصعيدا عسكريا جديدا، حيث قالت باكو إن أراضيها على خط التماس في المنطقة تعرضت لقصف أرمني، بينما اتهم رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشنيان أذربيجان بشن هجوم على قره باغ.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا