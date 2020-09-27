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CNN: بومبيو يوجه تحذيرا أخيرا للحكومة العراقية لوقف الهجمات على السفارة

أخبار العالم العربي

CNN: بومبيو يوجه تحذيرا أخيرا للحكومة العراقية لوقف الهجمات على السفارة
CNN
وزير الخارجية الأمريكي
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ذكرت قناة CNN اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حذر من إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد، حال استمرار "المليشيات المدعومة من إيران باستهدافها".

 تحذيرات بومبيو جاءت خلال اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الأحد الماضي، وفقا  لـ"مصدر رفيع" في الحكومة العراقية تحدث لـCNN.

وقال المصدر، إن "بومبيو وجه تحذيرا أخيرا للحكومة العراقية كي تتخذ خطوات جدية لوقف الاعتداءات على المجمع الأمريكي في بغداد".

 

 

المصدر: CNN  + RT

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