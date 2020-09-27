السيسي يحذر من موجة ثانية من الجائحة: قد نواجه مشكلة كبيرة

حذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من خطورة موجة ثانية من فيروس كورونا في بلاده، معتبرا أن مصر ستواجه "مشكلة كبيرة" حال عدم التزام السكان بالإجراءات الصحية الاحترازية.

وقال السيسي، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمنطقة مسطرد شمال القاهرة، اليوم الأحد: "الأعداد رجعت تزيد تاني في دول أكثر تقدما بكتير لدرجة إن الأعداد فيها أكثر من 10 آلاف و15 ألف حالة يوميا".

وتابع: "نحن نتعامل مع هذا الموضوع بشفافية ومصداقية كاملة ومفيش مجال للعبث في مثل هذه الأمور".

وأضاف الرئيس المصري: "لازم ننتبه كدولة ومواطنين على ما وصلنا له واحنا داخلين على الشتا ولو ماخدناش بالنا هنواجه مشكلة كبيرة.. وبنقول للإعلام ساعدنا إننا نستمر في ده".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس السبت، تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة، في تراجع مستمر للإصابات منذ نحو شهرين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية