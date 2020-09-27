باسيل يؤكد إصابته بكورونا ويدعو اللبنانيين للتعامل بجدية مع الفيروس

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس "​التيار الوطني الحر​" في لبنان النائب ​جبران باسيل​ في بيان أن "باسيل ‏اكتشف البارحة مساء أنه مصاب ب​فيروس كورونا"​.

وقال المكتب في بيان إن باسيل استكمل كل الفحوصات اللازمة بعد منتصف ليل أمس ليتبين أن "حجم الإصابة لا يزال منخفضا ومقبولا"، موضحا أن "باسيل أراد إصدار هذا البيان لإبلاغ كل من خالطهم مؤخرا، وللاعتذار منهم أيضا لعدم معرفته بالأمر قبل ذلك.

وأكد أن "باسيل سيحجر نفسه طبعا لحين يتغلب على الفيروس"، وسيتابع عمله كالمعتاد من خلال الوسائل التقنية.

ودعا البيان كل اللبنانيين إلى الالتزام بوسائل الحماية ‏والعلاج من ​فيروس كورونا​ وأخذ الأمر على محمل الجد.

المصدر: النشرة