مصدر لـRT يكشف تفاصيل الاتفاق بين الأطراف اليمنية في جنيف

كشف مصدر مشارك في المحادثات اليمنية بجنيف، أن الحكومة اليمنية و"أنصار الله" الحوثيين اتفقوا على تبادل 1081 أسيرا من الطرفين، وأن الجولة المقبلة قد تكون على مبدأ "الكل مقابل الكل".

وأفادت مراسلتنا في جنيف، اليوم الأحد، نقلا عن مصدر مشارك في محادثات ملف الأسرى اليمنيين أن من بين المتفق على إطلاق سراحهم 19 أسيرا من التحالف الذي تقوده السعودية، من بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين.

وقال المصدر إنه من المنتظر أن يعقد اجتماع تكيملي نهاية الشهر المقبل بهدف توسيع الصفقة لتشمل المعتقلين الأربعة لدى "أنصار الله" ومن بينهم شقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي.

كما أوضح المصدر أن الجولة المقبلة من المحادثات يفترض أن تشمل جميع الأسرى وتكون على "مبدأ الكل مقابل الكل".

وفي وقت سابق قال مصدر مقرب من الحكومة اليمنية إنه تم التوقيع على اتفاق لإطلاق سراح 1080 أسيرا محتجزين لدى الحكومة وجماعة "أنصار الله" الحوثيين، بينهم 19 أسيرا سعوديا كدفعة أولى.

وبدأت يوم الجمعة الماضي، محادثات في مدينة مونترو السويسرية، بين وفدي الحكومة وجماعة "أنصار الله"، لبحث صفقة تبادل أسرى من طرفي النزاع في اليمن.

المصدر: RT