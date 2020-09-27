ليبيا.. آمر "كتيبة الضمان" يسلم نفسه للأجهزة الأمنية

سلم قائد "كتيبة الضمان" في مدينة تاجوراء الليبية، علي إدريدر، نفسه لقوة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية، امتثالا لتعليمات وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح النمروش.

وقالت الكتيبة في بيان اليوم الأحد: "امتثالا لتعليمات وزير الدفاع بحكومة الوفاق بشأن فك كتيبة الضمان وكتيبة أسود تاجوراء، وإحالة آمري الكتيبتين للمدعي العام العسكري للتحقيق، في هذه الحادثة (الاشتباك بين الكتيبتين) والنظر فيها، قام آمر كتيبة الضمان، علي إدريدر بمبادرة تسليم نفسه لقوة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية".

يذكر أن تاجوراء الواقعة شرق العاصمة طرابلس، شهدت اشتباكات استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة، منذ فجر الجمعة، بين كتيبتي "الضمان" و"أسود تاجوراء".

وبعدها مباشرة أمر وزير الدفاع بحكومة الوفاق، صلاح النمروش، بحل الكتيبتين وإحالة قادتهما إلى المدعي العسكري العام للتحقيق.

وأعطى النمروش تعليماته باستخدام القوة ضد الطرفين "في حال عدم الوقف الفوري لإطلاق النار".

المصدر: بوابة الوسط الليبية