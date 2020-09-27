مقتل عسكريين اثنين وإرهابي في هجوم على مركز للجيش اللبناني

أعلن الجيش اللبناني اليوم الأحد، عن مقتل اثنين من عناصره جراء هجوم تعرض له أحد مراكز الجيش في محلة عرمان – المنية شمالي البلاد.

وقال الجيش في بيان له إنه "حوالي الساعة الواحدة ليلا أقدم إرهابيون يستقلون سيارة، على إطلاق النار باتجاه عناصر الحرس في أحد مراكز الجيش في محلة عرمان – المنية، وقد رد العناصر على مصدر النيران بالمثل".

وذكر البيان أن الهجوم أدى إلى مقتل عسكريين اثنين وأحد الإرهابيين، فيما فر الإرهابيون الآخرون إلى جهة مجهولة، مضيفا أنه تجري متابعة الموضوع لتوقيف الإرهابيين الفارين وكشف ملابسات الاعتداء.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية