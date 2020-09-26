أكبر حزب إسلامي في الجزائر يرفض مشروع تعديل الدستور

أعلنت "حركة مجتمع السلم" الجزائرية اليوم السبت، أنها قررت التصويت بـ"لا" على مشروع تعديل الدستور المرتقب.

ونشرت الحركة وهي أكبر حزب إسلامي في البلاد بيانا على "فيسبوك" قالت فيه: "قرر مجلس الشورى الوطني للحركة في دورته الطارئة المنعقدة بالمقر الوطني بتاريخ يوم السبت 26 سبتمبر 2020 المشاركة في الاستفتاء الشعبي في الفاتح من شهر نوفمبر 2020 والتصويت بـ (لا) على مشروع التعديل الدستوري."

ووافق مجلس الأمة الجزائري في وقت سابق من هذا الشهر على مسودة الدستور الجديد في جلسة علنية بالإجماع، باستثناء عضو واحد امتنع عن التصويت.

وبهذه الموافقة، أعطى البرلمان الجزائري بغرفتيه الضوء الأخضر للوثيقة الجديدة لتبقى الكلمة الأخيرة للناخبين بالموافقة أو الرفض باستفتاء سيجرى في الـ1 نوفمبر.

🔴 حركة مجتمع السلم تقرر التصويت بـ (لا) على مشروع التعديل الدستوري. #بيان قرر مجلس الشورى الوطني للحركة في دورته... Publiée par ‎عبد الرزاق مقري Abderrazak Makri‎ sur Samedi 26 septembre 2020

المصدر: RT