السيسي يوجه بعلاج الطفلة روميساء على نفقة التأمين الصحي

أكدت وزيرة الصحة والسكان في مصر هالة زايد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة الاستجابة لحالة الطفلة روميساء من مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلاجها على نفقة التأمين الصحي.

وأشارت، إلى أن التوجيه الرئاسي جاء عقب استغاثة والدة الطفلة عبر وسائل الإعلام بالرئيس السيسي لإجراء عملية "تسليك نخاع" لها.

من جهته، أوضح الناطق باسم الوزارة خالد مجاهد، أن "الطفلة (3 سنوات)، تعاني من شلل نصفي، وتحتاج إلى إجراء عملية تسليك بالنخاع الشوكي وفقا للتقارير الطبية الخاصة بها".

وأضاف: "تم التواصل مع ذوي الطفلة، وإرسال سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين، لنقل الحالة إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، بهدف سرعة إجراء الجراحة اللازمة لها".

وتابع: "فور وصولها إلى المستشفى كان في استقبالها فريق طبي متكامل يضم استشاريين مخ وأعصاب، وجراحة المخ والأعصاب، واستشاري علاج طبيعي، لبدء تلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحسب توجيهات الرئيس".

المصدر: RT