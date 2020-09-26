حزب مصري ينتقد انحياز الإعلام ويحذر من فقدان الانتخابات نزاهتها

أكدت رشا عمار، رئيسة لجنة الحقوق والإعلام بحزب المحافظين المصري أن انحياز وسائل الإعلام، وخاصة الحكومية، لمرشح بعينه أو حزب دون آخر، يفقد العملية الانتخابية نزاهتها.

وأضافت أن ضمانات الانتخابات ونزاهة وتنافسية العملية الانتخابية لا تقتصر على سلامة صناديق الاقتراع أو إجراءات التصويت، ولكن يلعب الإعلام دورا مهما في مجمـل مراحل العملية الانتخابية، ويحدد نزاهة هذا الدور مستوى تنوع وتوازن التغطية الإعلامية للأطراف المتنافسة فيها، وحق الناخبين في الإلمام بأفكار وبرامج المرشحين دون تدخل أو احتكار يفسد تنوع وتعددية الرسالة الإعلامية.

يذكر أن أحزابا سياسية مصرية أبدت استياء واضحا من قيام الإعلام الرسمي المصري بتجاهل برامج ومرشحي الأحزاب السياسية في مصر والتركيز على حزب مستقبل وطن المحسوب على أجهزة الدولة.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT