سوريا.. تظاهرات في الشدادي ضد ممارسات "قسد" والجيش الأمريكي

تظاهر المئات من أبناء العشائر منذ صباح اليوم في مدينة الشدادي جنوب محافظة الحسكة الواقعة تحت سيطرة الجيش الأمريكي، ضد ممارسات عناصر "قوات سوريا الديموقراطية".

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وأفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، بخروج تظاهرات عشائرية ضخمة في الشدادي اليوم السبت ضد ممارسات مسلحي "قسد"، وتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون قوات سوريا الديموقراطية والجيش الأمريكي خصوصا النساء.

وقطع المتظاهرون الطريق العام وسط المدينة بالإطارات السيارات المشتعلة، ومنعوا حركة سير السيارات خصوصا العسكرية التابعة لـ"قسد"، كما أغلقوا المحال التجارية.

وتعد مدينة الشدادي جنوب الحسكة، من المدن ذات الكثافة السكانية العالية وهي تضم أهم حقول وآبار النفط والغاز في سوريا، كما فيها أكبر قاعدة للجيش الأمريكي في سوريا.

المصدر: سبوتنيك