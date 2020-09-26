الكاظمي: القوات الأمنية تريد فرض سلطة الدولة ولم تستهدف العشائر

قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم السبت، إن ما تقوم به الأجهزة الأمنية هو لفرض سلطة الدولة، ولا يوجد أي استهداف للعشائر.

وأكد في بيان حكومي أن "الفرصة متاحة أكثر من أي وقت مضى للبناء، وتحسين وضع وأداء القوات الأمنية".

وشدد على ضرورة "عدم التساهل مع الأخطاء لأنها كالسرطان في جسد الأجهزة الأمنية".

ووجه الأجهزة الأمنية بمراعاة مبادىء حقوق الإنسان في حماية التظاهرات، وأن تضع بنظر الاعتبار ما نص عليه الدستور العراقي الذي كفل حرية الرأي والتعبير، على أن لا يؤثر ذلك في سير الحياة اليومية ويفضي إلى تعطيل المصالح العامة والخاصة".

وتأتي تصريحات رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي على خلفية اتهامات وجهت له باستهداف العشائر خلال الحملة الأمنية التي تقوم بها القوات العراقية جنوبي البلاد لـ"حصر السلاح بيد الدولة".

المصدر: RT