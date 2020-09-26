العراق.. النجباء: استنكرنا استهداف البعثات الدبلوماسية وليس السفارة الأمريكية

قال الأمين العام لحركة "النجباء" في العراق، أكرم الكعبي، إن فصائل المقاومة استنكرت استهداف البعثات الدبلوماسية وليس السفارة الأمريكية في بغداد.

وأكد في بيان صحفي، أن "العمل الذي يستهدف الاحتلال هو فعل أقرتّه الشرائع السماوية والثوابت الأخلاقية والمبادئ الوطنية، ولا نتوقّع من إخواننا الذين عرفوا بالجهاد والتضحية والمقاومة غير المؤازرة في طريق الحق".

وأضاف: "موقفنا في المقاومة الإسلامية واضح حيث لا نقبل بأيّ استهداف للبعثات الدبلوماسية، ونعدّ ذلك تعديا سافرا، وقد استنكرت الكثير من الجهات والقوى الوطنيةِ ذلك مشكورة، ونعتقد بضرورة حماية البعثات الدبلوماسية المعزّزة لعلاقات العراق مع العالم بما يخدم النمو والرفاهَ لشعبنا الكريم، إذ أننا حريصون كل الحرص على استقرار بلدِنا واستقلاله وحريته، وقد سالت دمائنا في هذا الطريق ومن أجل هذا الهدفِ السامي".

وتابع الكعبي: "رغم قناعتنا بذلك لكن فصائل المقاومة لا تستهدف سفارة الشر هذه في الوقت الحالي من الخارج لسبب واحد فقط وهو وجود الكثير من المقتربات المدنية والحكومية حولها والتي نحرص على حمايتها والحفاظ عليها، وصار واضحا أن الأمريكي هو من يأمر عملائه من المجاميع المنفلتة التي دربها وجهزها بقصف البيوتِ التي حولها بين مدة وأخرى لإثارة الرأي العام والإساءة للمقاومة".

وأشار إلى أن "السفارة الأمريكية في قاعدة عسكرية ضخمة وكبيرة تقبع بين البيوت الآمنة لأهالي بغداد الكرام، لحماية نفسها من ضربات المقاومة".

المصدر: RT