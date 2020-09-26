التحالف العربي يعلن تدمير منظومة دفاع جوي حوثية بصنعاء

أعلن التحالف العربي يوم السبت، تدمير منظومة دفاع جوي تابعة للحوثيين بمحافظة صنعاء.

وقال التحالف العربي حسب قناة 'الإخبارية' السعودية إنه "طلب من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء، مشددا على أن "عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين".

وجدد التحالف التأكيد على التزامه بتدمير قدرات الحوثيين النوعية، مشيرا إلى أن "تدمير أهداف القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمي والدولي".

فيديو | تحالف دعم الشرعية في #اليمن يعلن تدمير منظومة دفاع جوي تابعة للميليشيا الحوثية بـ #صنعاء#الإخباريةpic.twitter.com/alEdbbsmS6 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 26, 2020

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تضمنت فيديو قالت إنها عملية استهداف لموقع منظومة الدفاع الجوي في صنعاء.

وأظهر الفيديو لحظة استهداف مقاتلات التحالف لموقع منظومة الدفاع الجوية الحوثية في المحافظة اليمنية.

المصدر: "الإخبارية" السعودية