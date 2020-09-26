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الأمم المتحدة: اشتباكات طرابلس تستدعي بالغ القلق وتؤكد ضرورة إصلاح قطاع الأمن في ليبيا

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الأمم المتحدة: اشتباكات طرابلس تستدعي بالغ القلق وتؤكد ضرورة إصلاح قطاع الأمن في ليبيا
Reuters Goran Tomasevic
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أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات التي شهدتها مؤخرا منطقة تاجوراء شرق طرابلس بين فصيلين تابعين لقوات حكومة الوفاق الليبية.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان منشور على صفحتها في "فيسبوك" أنها تتابع بقلق بالغ الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة في منطقة سكنية، مشيرة إلى أن هذه المواجهات ألحقت الضرر بالممتلكات الخاصة وعرضت أرواح المدنيين للخطر.

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وتابعت: "تدعو البعثة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وتذكر جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني. هذه الاشتباكات المسلحة تؤكد مرة أخرى على الحاجة الملحة لضرورة إصلاح قطاع الأمن في ليبيا".

وكان وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش قد أمر بحل الكتيبتين اللتين اندلع بينهما القتال.

المصدر: RT

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