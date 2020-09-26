أصدرت جنايات الأحداث بمحافظة البحيرة المصرية، حكما بالسجن 15 سنة على المدان بذبح ابنة عمه وطفليها التوأم، في كفر الدوار.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بالبحيرة فى أغسطس الماضى تلقت إخطارا بالعثور على ثلاث جثث لسيدة 23 سنة وطفليها التوأم 3 سنوات مذبوحين بعزبة عثمان دائرة القسم.

وكشفت تحريات المباحث قيام ابن عم المجنى عليها 17 سنة ويعمل سائقا بارتكاب الجريمة بعد فشله في التعدي عليها وحشية من كشف أمره قام بذبحها وطفليها وتركهم وفر هاربا.

المصدر: اليوم السابع