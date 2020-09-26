الرئاسة اللبنانية: أديب لم يقدم لرئيس الجمهورية أي صيغة حكومية

نفت الرئاسة اللبنانية معلومات نقلتها إحدى القنوات التلفزيونية بشأن رفض الرئيس ​ميشال عون​ تسلّم ​"تشكيلة حكومية"​ قدمها إليه مساء أمس رئيس الحكومة المكلف ​مصطفى أديب​.

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وأكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن أديب لم يقدم، في الزيارات المتتالية التي قام بها إلى قصر بعبدا، بعد تكليفه وبلغ عددها 6 زيارات، أي صيغة حكومية، ولم يعرض على الرئيس عون أسماء مقترحة للتوزير ولا تشكيلة حكومية".

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ينفي معلومات بثتها محطة "ام تي في": الرئيس المكلف لم يقدم للرئيس عون في زياراته الست أي صيغة حكومية او أسماء مقترحة لتشكيلة حكومية جاهزة — Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 26, 2020

وكان الرئيس عون أكد، عقب قبول اعتذار أديب عن تشكيل الحكومة، أن المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا تزال مستمرة وتلقى منه كل الدعم وفق الأسس التي أعلنها الرئيس الفرنسي.

من جهة أخرى، نقلت وكالة "​رويترز​" عن مصدر مقرب من ​الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،​ قوله إن اعتذار ​أديب​ عن ​تشكيل الحكومة بلبنان​ يعني أن الأحزاب السياسية ارتكبت "خيانة جماعية"، لكنه أكد أن فرنسا ستبقى إلى جانب البلد لمساعدته في الخروج من الأزمة التي يمر بها".

المصدر: RT