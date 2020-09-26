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الرئاسة اللبنانية: أديب لم يقدم لرئيس الجمهورية أي صيغة حكومية

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الرئاسة اللبنانية: أديب لم يقدم لرئيس الجمهورية أي صيغة حكومية
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نفت الرئاسة اللبنانية معلومات نقلتها إحدى القنوات التلفزيونية بشأن رفض الرئيس ​ميشال عون​ تسلّم ​"تشكيلة حكومية"​ قدمها إليه مساء أمس رئيس الحكومة المكلف ​مصطفى أديب​.

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وأكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن أديب لم يقدم، في الزيارات المتتالية التي قام بها إلى قصر بعبدا، بعد تكليفه وبلغ عددها 6 زيارات، أي صيغة حكومية، ولم يعرض على الرئيس عون أسماء مقترحة للتوزير ولا تشكيلة حكومية".

وكان الرئيس عون أكد، عقب قبول اعتذار أديب عن تشكيل الحكومة، أن المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا تزال مستمرة وتلقى منه كل الدعم وفق الأسس التي أعلنها الرئيس الفرنسي.

من جهة أخرى، نقلت وكالة "​رويترز​" عن مصدر مقرب من ​الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،​ قوله إن اعتذار ​أديب​ عن ​تشكيل الحكومة بلبنان​ يعني أن الأحزاب السياسية ارتكبت "خيانة جماعية"، لكنه أكد أن فرنسا ستبقى إلى جانب البلد لمساعدته في الخروج من الأزمة التي يمر بها".

المصدر: RT

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