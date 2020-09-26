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تركيا: تحييد ثلاثة إرهابيين شمالي العراق

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تركيا: تحييد ثلاثة إرهابيين شمالي العراق
الأناضول
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد ثلاثة "إرهابيين" من حزب العمال الكردستاني في غارة جوية، شمالي العراق.

وذكر بيان للوزارة، أن "مقاتلات تركية نفذت عملية جوية في منطقة متينا شمالي العراق، أسفرت عن تحييد ثلاثة عناصر من المنظمة الانفصالية"، مبينا، أن "الإرهابيين كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم ضد أهداف تركية".

وأضاف، أن "وزارة الدفاع تواصل العمليات العسكرية ضد الإرهابيين بحزم".

يذكر أن وكالة الأنباء الرسمية العراقية أعلنت في وقت سابق من اليوم عن وجود قصف تركي على مناطق في إقليم كردستان العراق.

 

المصدر: الأناضول + RT

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