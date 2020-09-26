 
مباشر

طائرات تركية تقصف مناطق في إقليم كردستان العراق

أخبار العالم العربي

طائرات تركية تقصف مناطق في إقليم كردستان العراق
طائرات حربية تركية - الأناضول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ot6x

أعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، اليوم السبت، أن طائرات تركية قصفت مناطق في إقليم كردستان العراق.

وقالت الوكالة، إن "الطائرات التركية قصفت قرية رويسي في ناحية باتيفا التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك". ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل.

يذكر أن الطيران التركي يقوم بين فترة وأخرى بقصف مناطق في إقليم كردستان العراق في وقت تعتبر بغداد تلك العمليات بـ"الاعتداء"، فيما تقول أنقرة إنها "عمليات ضد حزب العمال الكردستاني".

 

المصدر: وكالة الأنباء الرسمية +  RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا