طائرات تركية تقصف مناطق في إقليم كردستان العراق

أعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، اليوم السبت، أن طائرات تركية قصفت مناطق في إقليم كردستان العراق.

وقالت الوكالة، إن "الطائرات التركية قصفت قرية رويسي في ناحية باتيفا التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك". ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل.

يذكر أن الطيران التركي يقوم بين فترة وأخرى بقصف مناطق في إقليم كردستان العراق في وقت تعتبر بغداد تلك العمليات بـ"الاعتداء"، فيما تقول أنقرة إنها "عمليات ضد حزب العمال الكردستاني".

المصدر: وكالة الأنباء الرسمية + RT