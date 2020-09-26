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دياب: اعتذار أديب يعيد الأمور للوراء ويجب الإسراع بتكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة

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دياب: اعتذار أديب يعيد الأمور للوراء ويجب الإسراع بتكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة
Reuters Mohamed Azakir
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حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب من عواقب اعتذار رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، داعيا إلى التركيز على البحث عن بديل عنه.

وأعرب دياب اليوم السبت، في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، عن خيبة أمله إزاء فشل أديب في الاستفادة من "قوة الدفع الفرنسية وزخم التوافق الداخلي" في جهوده الرامية لتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن ذلك "يعيد الأمور إلى الوراء ويزيد من الصعوبات على لبنان واللبنانيين".

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وشدد دياب على أن اعتذار أديب يستوجب الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة قادرة على التعامل مع المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان.

وناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الاستمرار بالوقوف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الصعبة ومواصلة مساعيه ومبادرته لمساعدة لبنان"، مضيفا:"الظروف التي يعيشها لبنان استثنائية، وهي تتطلب جهودا استثنائية، وأن تتوقف القوى السياسية عن الممارسات والتجاذبات التي تهدد ما بقي من مقومات صمود الوطن".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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