"الأزهر" يدعو للاصطفاف خلف قيادة مصر و"تفويت الفرصة على الأجندات الخارجية"

أصدرت مؤسسة الجامع الأزهر في العاصمة المصرية القاهرة بيانا أشادت فيه بـ "وعي الشعب المصري في تفويت الفرصة على كل من يخططون لزعزعة الاستقرار في البلاد".

وثمن البيان "عدم الانسياق وراء الحركات الهدامة الهادفة إلى زعزعة الاستقرار والإخلال بالنظام العام" والسعي "للنيل من أمن مصرنا العزيزة، ونشر الفوضى، وتعطيل عجلة التنمية والاستثمار".

يأتي هذا البيان تعبيرا عن موقف المؤسسة الدينية المصرية التاريخية المؤثرة في العالم الإسلامي من الدعوات للتظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت مؤسسة الأزهر أنها تثق في قدرة الدولة المصرية على معالجة قضاياها كافة داخليا بما يخدم مصالح المصريين، مشددة على ضرورة "تفويت الفرصة على أصحاب الأجندات الخارجية المغرضة". ودعا البيان المصريين إلى الوحدة والاصطفاف خلف قيادة البلاد.

المصدر: وسائل إعلام