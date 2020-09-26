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مباحثات حول مبادرة السيسي لعلاج مليون إفريقي

أخبار العالم العربي

مباحثات حول مبادرة السيسي لعلاج مليون إفريقي
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
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بحث السفير المصري في كينيا خالد الأبيض مع وزير الصحة في هذا البلد موتاهي كاغوي في لقاء جمعهما بالعاصمة نيروبي مشاريع تعاون بين بلديهما في مجال الصحة.

 ومن بين المحاور التي تناولاها خلال اللقاء سبل تنفيذ مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتوفير العلاج لمليون مواطن إفريقي من داء التهاب الكبد الوبائي بفيروس "سي"، بالإضافة إلى تعزيز قطاع الصحة في كينيا بشراكات اقتصادية وتجارية في قطاع الصيدلة ووضع الخبرة المصرية في المجال الطبي وصناعة الأدوية في خدمة كينيا.

مباحثات حول مبادرة السيسي لعلاج مليون إفريقيلقاء السفير المصري بالوزير الكيني للصحة في نيروبي. الصورة: وسائل إعلام مصرية.

وتدخل مبادرة الرئيس المصري لعلاج مليون إفريقي في إطار تعزيز مصر لروابطها ونفوذها في عمقها الإفريقي. وقد استفاد من المبادرة مواطنو عدة دول إفريقية حتى الآن، من بينهم أكثر من 200 ألف سوداني.

 

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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