مشعان الجبوري معلنا إصابته بكورونا: سأتصدى له متسلحا بكل ما وفره الطب

أعلن السياسي العراقي المثير للجدل مشعان الجبوري، اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا.

وكتب الجبوري على حسابه في تويتر: "أظهرت نتائج ثلاث مسحات في ثلاثة مختبرات رصينة أنني مصاب بكورونا".

وأضاف: "وبذلك يكون الفيروس قد نجح في التسلل إلى جسدي رغم التحصينات التي أحطت نفسي بها".

اظهرت نتائج 3 مسحات ب3 مختبرات رصينة انني مصاب بالكورونا

وبذلك يكون الفايروس قد نجح في التسلل الى جسدي رغم التحصينات التي احطت نفسي بها !؟

ساتصدى له متسلحاً بكل ما وفره الطب من ادوية وايماني كبير باني ساهزمه — مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) September 26, 2020

وتابع الجبوري: "سأتصدى له متسلحا بكل ما وفره الطب من أدوية وإيماني كبير بأني سأهزمه".

المصدر: RT