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مشعان الجبوري معلنا إصابته بكورونا: سأتصدى له متسلحا بكل ما وفره الطب

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مشعان الجبوري معلنا إصابته بكورونا: سأتصدى له متسلحا بكل ما وفره الطب
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أعلن السياسي العراقي المثير للجدل مشعان الجبوري، اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا.

وكتب الجبوري على حسابه في تويتر: "أظهرت نتائج ثلاث مسحات في ثلاثة مختبرات رصينة أنني مصاب بكورونا".

وأضاف: "وبذلك يكون الفيروس قد نجح في التسلل إلى جسدي رغم التحصينات التي أحطت نفسي بها".

وتابع الجبوري: "سأتصدى له متسلحا بكل ما وفره الطب من أدوية وإيماني كبير بأني سأهزمه".

 

المصدر: RT

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